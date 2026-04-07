Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

SMI-Performance im Blick 07.04.2026 17:58:49

SMI-Handel aktuell: SMI fällt schlussendlich zurück

So performte der SMI am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Am Dienstag gab der SMI via SIX zum Handelsende um 1,48 Prozent auf 12 790,35 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,527 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,035 Prozent fester bei 12 986,45 Punkten, nach 12 981,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 067,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 780,57 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 13 095,55 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 13 324,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der SMI 11 047,48 Punkte auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 3,45 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,00 Prozent auf 132,30 CHF), Swiss Life (-0,07 Prozent auf 882,60 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 670,50 CHF), Nestlé (-0,17 Prozent auf 78,24 CHF) und Logitech (-0,25 Prozent auf 73,14 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Novartis (-2,76 Prozent auf 119,80 CHF), Holcim (-2,47 Prozent auf 65,54 CHF), Kühne + Nagel International (-2,22 Prozent auf 183,10 CHF), Partners Group (-2,15 Prozent auf 847,40 CHF) und Roche (-2,11 Prozent auf 311,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 739 725 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,262 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

