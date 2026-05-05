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Kursverlauf 05.05.2026 12:27:00

SMI-Handel aktuell: SMI im Aufwind

SMI-Handel aktuell: SMI im Aufwind

Der SMI gewinnt heute an Wert.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,62 Prozent auf 13 083,92 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,554 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,042 Prozent tiefer bei 12 997,89 Punkten, nach 13 003,33 Punkten am Vortag.

Bei 12 979,06 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 099,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12 981,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der SMI mit 13 466,04 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der SMI einen Stand von 12 233,03 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,23 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 881,60 CHF), Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 669,00 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 115,18 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 483,80 CHF) und Amrize (+ 0,92 Prozent auf 40,62 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 171,05 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 141,80 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 2 756,00 CHF), Nestlé (-0,17 Prozent auf 78,04 CHF) und Alcon (+ 0,03 Prozent auf 57,94 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 865 161 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 276,374 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Swiss Re AG 137,65 0,58% Swiss Re AG
Swisscom AG 730,00 2,10% Swisscom AG
UBS 37,44 1,49% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,80 1,54% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 082,24 0,61%

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