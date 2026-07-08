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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Index-Bewegung 08.07.2026 12:26:39

SMI-Handel aktuell: SMI im Minus

SMI-Handel aktuell: SMI im Minus

Mit dem SMI geht es heute abwärts.

Am Mittwoch sinkt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 1,60 Prozent auf 14 130,52 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,675 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,726 Prozent auf 14 256,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 360,45 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 258,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 111,36 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 2,05 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der SMI mit 13 320,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 113,43 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 11 970,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,67 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (-0,08 Prozent auf 612,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,58 Prozent auf 205,20 CHF), Nestlé (-0,87 Prozent auf 84,38 CHF), Swiss Re (-0,90 Prozent auf 131,65 CHF) und Novartis (-0,99 Prozent auf 125,54 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sika (-4,53 Prozent auf 163,20 CHF), Richemont (-3,62 Prozent auf 178,50 CHF), Geberit (-3,24 Prozent auf 514,20 CHF), Givaudan (-2,97 Prozent auf 3 431,00 CHF) und Holcim (-2,84 Prozent auf 73,84 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 092 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 286,381 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,90 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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