SMI-Handel aktuell: SMI klettert schlussendlich

Am Freitag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,72 Prozent fester bei 14 014,30 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 13 959,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 913,73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 933,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14 056,85 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,31 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 27.01.2026, einen Wert von 13 216,23 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Wert von 12 831,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der SMI 12 958,34 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,79 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 3,74 Prozent auf 135,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 179,35 CHF), Swisscom (+ 1,91 Prozent auf 721,50 CHF), Novartis (+ 1,87 Prozent auf 130,50 CHF) und Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 83,98 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Richemont (-3,35 Prozent auf 157,25 CHF), Partners Group (-2,03 Prozent auf 857,40 CHF), Holcim (-1,42 Prozent auf 70,88 CHF), UBS (-0,93 Prozent auf 32,01 CHF) und Logitech (-0,37 Prozent auf 70,84 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 829 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 321,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

