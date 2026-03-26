SMI-Handel aktuell: SMI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 12 674,18 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,483 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,528 Prozent auf 12 651,17 Punkte an der Kurstafel, nach 12 718,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 651,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 677,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 4,77 Prozent aufwärts. Der SMI lag vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 13 913,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 13 242,80 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2025, den Wert von 12 953,80 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,06 Prozent auf 175,75 CHF), Logitech (+ 0,86 Prozent auf 74,84 CHF), Givaudan (+ 0,53 Prozent auf 2 671,00 CHF), Amrize (+ 0,41 Prozent auf 44,35 CHF) und Nestlé (+ 0,40 Prozent auf 77,09 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Sika (-1,20 Prozent auf 131,80 CHF), UBS (-0,86 Prozent auf 29,92 CHF), Roche (-0,67 Prozent auf 309,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,63 Prozent auf 66,62 CHF) und Novartis (-0,54 Prozent auf 118,98 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 184 059 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,115 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at