Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 05.10.2026 17:58:43

SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich freundlich

SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich freundlich

So performte der SMI letztendlich.

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX schlussendlich 0,31 Prozent stärker bei 13 703,53 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,566 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,212 Prozent fester bei 13 689,92 Punkten, nach 13 660,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 813,38 Punkte, das Tagestief hingegen 13 654,16 Zähler.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 14 395,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SMI 14 424,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 507,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,44 Prozent nach oben. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 2,16 Prozent auf 70,00 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 574,80 CHF), UBS (+ 1,26 Prozent auf 40,03 CHF), Richemont (+ 1,04 Prozent auf 174,65 CHF) und Roche (+ 0,93 Prozent auf 348,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF), Logitech (-2,20 Prozent auf 84,50 CHF), Geberit (-0,74 Prozent auf 534,00 CHF), Amrize (-0,45 Prozent auf 30,66 CHF) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 74,48 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 477 510 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,13 erwartet. Mit 7,67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,30 0,36% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,16 0,06% Amrize
Geberit AG (N) 575,60 0,35% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 90,80 0,42% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 619,40 0,32% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 80,11 0,45% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 651,80 0,34% Partners Group AG
Richemont 187,95 0,03% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 372,81 0,03% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,36 0,32% Sandoz
Sika AG 188,50 0,32% Sika AG
Swiss Re AG 151,85 0,13% Swiss Re AG
UBS 43,00 0,21% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 703,53 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX vor positiver Eröffnung -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen