Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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05.10.2026 17:58:43
SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich freundlich
Am Montag bewegte sich der SMI via SIX schlussendlich 0,31 Prozent stärker bei 13 703,53 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,566 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,212 Prozent fester bei 13 689,92 Punkten, nach 13 660,92 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 13 813,38 Punkte, das Tagestief hingegen 13 654,16 Zähler.
SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 14 395,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SMI 14 424,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 507,17 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,44 Prozent nach oben. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 2,16 Prozent auf 70,00 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 574,80 CHF), UBS (+ 1,26 Prozent auf 40,03 CHF), Richemont (+ 1,04 Prozent auf 174,65 CHF) und Roche (+ 0,93 Prozent auf 348,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF), Logitech (-2,20 Prozent auf 84,50 CHF), Geberit (-0,74 Prozent auf 534,00 CHF), Amrize (-0,45 Prozent auf 30,66 CHF) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 74,48 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 477 510 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,13 erwartet. Mit 7,67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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