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SMI aktuell 19.05.2026 17:58:59

SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich im Plus

SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich im Plus

Der SMI stieg am Abend.

Am Dienstag notierte der SMI via SIX letztendlich 0,94 Prozent stärker bei 13 364,80 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,567 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,381 Prozent auf 13 291,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13 240,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 285,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 425,38 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 13 426,72 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 13 799,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 356,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,887 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 4,21 Prozent auf 488,00 CHF), Alcon (+ 2,72 Prozent auf 52,82 CHF), Roche (+ 2,42 Prozent auf 329,50 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF) und Novartis (+ 1,57 Prozent auf 119,04 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Geberit (-1,81 Prozent auf 493,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 171,70 CHF), Swiss Life (-1,05 Prozent auf 851,20 CHF) und Logitech (-0,87 Prozent auf 81,58 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 848 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,868 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,16 -0,25% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 57,20 0,00% Alcon AG
Geberit AG (N) 541,20 0,07% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 186,35 0,00% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 89,34 0,13% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 529,80 0,08% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,31 -0,53% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 130,10 0,23% Novartis AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 356,51 0,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 922,80 0,02% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 135,90 -0,04% Swiss Re AG
UBS 39,02 -0,54% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 623,00 -0,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 364,80 0,94%

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