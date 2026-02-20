SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich in der Gewinnzone

Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,44 Prozent stärker bei 13 859,76 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,342 Prozent höher bei 13 846,78 Punkten, nach 13 799,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 785,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 895,15 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,85 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der SMI mit 13 169,96 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der SMI auf 12 543,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 808,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,62 Prozent. Bei 13 896,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 3,54 Prozent auf 158,15 CHF), Richemont (+ 2,27 Prozent auf 162,30 CHF), Partners Group (+ 1,91 Prozent auf 928,20 CHF), Swiss Life (+ 1,75 Prozent auf 870,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,61 Prozent auf 567,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-0,64 Prozent auf 80,91 CHF), Swisscom (-0,42 Prozent auf 703,50 CHF), Lonza (-0,33 Prozent auf 536,40 CHF), Roche (-0,11 Prozent auf 367,80 CHF) und Sonova (-0,10 Prozent auf 196,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 7 206 130 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 322,067 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

