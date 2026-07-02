SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich mit Kursplus

Am Abend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsende stieg der SMI im SIX-Handel um 1,93 Prozent auf 14 385,98 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,668 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,118 Prozent auf 14 130,71 Punkte an der Kurstafel, nach 14 114,00 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 406,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 120,56 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, stand der SMI noch bei 13 305,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 981,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 992,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent aufwärts. Bei 14 406,85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 3,86 Prozent auf 341,50 CHF), Holcim (+ 2,91 Prozent auf 74,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,60 Prozent auf 205,50 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 128,02 CHF) und Alcon (+ 2,38 Prozent auf 55,06 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 84,92 CHF), Logitech (-0,73 Prozent auf 76,32 CHF), Richemont (+ 0,05 Prozent auf 182,80 CHF), Geberit (+ 0,34 Prozent auf 537,80 CHF) und Lonza (+ 0,36 Prozent auf 564,60 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 585 949 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,618 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at