SMI-Handel aktuell: SMI liegt am Mittag im Minus

Der SMI zeigt sich am Montag im Minus.

Um 12:09 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 14 126,65 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,095 Prozent fester bei 14 186,15 Punkten in den Handel, nach 14 172,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 123,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 190,59 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der SMI noch bei 13 542,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SMI auf 12 570,26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11 980,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,64 Prozent. Bei 14 267,65 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,07 Prozent auf 79,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,24 Prozent auf 84,72 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 336,50 CHF), Richemont (+ 0,11 Prozent auf 187,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,08 Prozent auf 127,90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-1,81 Prozent auf 73,72 CHF), Sika (-1,49 Prozent auf 165,10 CHF), Amrize (-1,21 Prozent auf 44,20 CHF), Novartis (-0,90 Prozent auf 125,14 CHF) und Geberit (-0,81 Prozent auf 539,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 652 637 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 289,755 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at