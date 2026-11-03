SMI-Handel aktuell: SMI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der SMI ging im Minus aus dem Dienstagshandel.

Am Dienstag notierte der SMI via SIX letztendlich 0,40 Prozent tiefer bei 14 743,09 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,717 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,307 Prozent tiefer bei 14 757,15 Punkten, nach 14 802,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 863,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 731,15 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der SMI bei 13 660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 371,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SMI mit 12 235,54 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,29 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 863,48 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 72,50 CHF), Lonza (+ 0,62 Prozent auf 652,20 CHF), Swiss Life (+ 0,56) Prozent auf 965,00 CHF), Partners Group (+ 0,52 Prozent auf 657,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,29 Prozent auf 625,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-2,75 Prozent auf 76,36 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Roche (-1,56 Prozent auf 391,00 CHF), Galderma (-1,31 Prozent auf 189,00 CHF) und Givaudan (-1,25 Prozent auf 3 950,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 040 006 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 351,228 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at