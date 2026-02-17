SMI-Handel aktuell: SMI mit positivem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 13 698,56 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,609 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 13 668,83 Punkte an der Kurstafel, nach 13 656,00 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 668,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13 744,02 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 13 413,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, stand der SMI noch bei 12 597,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, wies der SMI einen Wert von 12 875,08 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,41 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 744,02 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,71 Prozent auf 130,95 CHF), Zurich Insurance (+ 1,43 Prozent auf 565,60 CHF), Novartis (+ 1,39 Prozent auf 128,22 CHF), Roche (+ 1,11 Prozent auf 365,40 CHF) und Logitech (+ 0,76 Prozent auf 68,62 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,58 Prozent auf 68,80 CHF), Holcim (-1,24 Prozent auf 70,14 CHF), UBS (-0,65 Prozent auf 32,19 CHF), Partners Group (-0,45 Prozent auf 931,00 CHF) und Sika (-0,39 Prozent auf 153,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 523 349 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 315,731 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

