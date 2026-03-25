SMI-Handel aktuell: SMI mittags mit grünem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 1,68 Prozent auf 12 726,47 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,478 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,11 Prozent auf 12 655,01 Punkte an der Kurstafel, nach 12 515,94 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 730,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 655,01 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 5,20 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der SMI noch bei 13 977,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13 242,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 013,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 3,93 Prozent nach. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3,18 Prozent auf 830,00 CHF), UBS (+ 3,04 Prozent auf 30,19 CHF), Sika (+ 2,83 Prozent auf 134,30 CHF), Logitech (+ 2,70 Prozent auf 74,42 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,48 Prozent auf 67,06 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,36 Prozent auf 698,50 CHF), Nestlé (+ 0,76 Prozent auf 77,06 CHF), Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 129,60 CHF), Alcon (+ 0,95 Prozent auf 59,26 CHF) und Novartis (+ 1,33 Prozent auf 119,04 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 114 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 265,553 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at