SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags freundlich

Der SMI zeigt am Montagnachmittag eine positive Tendenz.

Am Montag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,46 Prozent höher bei 13 381,01 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,555 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,037 Prozent auf 13 183,32 Punkte an der Kurstafel, nach 13 188,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 183,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 385,88 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 267,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 234,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, mit 12 597,09 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,01 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 528,67 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 3,34 Prozent auf 154,55 CHF), Nestlé (+ 3,27 Prozent auf 75,83 CHF), Holcim (+ 2,01 Prozent auf 81,14 CHF), Novartis (+ 1,81 Prozent auf 116,70 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,68 Prozent auf 558,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-1,23 Prozent auf 208,90 CHF), Partners Group (-0,43 Prozent auf 1 045,50 CHF), Alcon (-0,22 Prozent auf 62,28 CHF), Roche (+ 0,34 Prozent auf 351,90 CHF) und Lonza (+ 0,46 Prozent auf 527,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 903 867 Aktien gehandelt. Mit 304,679 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at