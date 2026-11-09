SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags freundlich

Der SMI zeigt am Montagnachmittag eine positive Tendenz.

Am Montag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,51 Prozent höher bei 14 872,03 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,717 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,071 Prozent auf 14 786,06 Punkte an der Kurstafel, nach 14 796,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 777,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 917,66 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 787,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 544,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 12 298,35 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,26 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15 092,56 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 2,56 Prozent auf 190,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,54 Prozent auf 68,68 CHF), Roche (+ 2,28 Prozent auf 399,20 CHF), Holcim (+ 1,34 Prozent auf 74,24 CHF) und Geberit (+ 0,86 Prozent auf 585,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-1,55 Prozent auf 149,60 CHF), Galderma (-1,12 Prozent auf 189,60 CHF), Zurich Insurance (-0,60 Prozent auf 626,40 CHF), Givaudan (-0,57 Prozent auf 4 031,00 CHF) und Logitech (-0,51 Prozent auf 78,52 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 341 780 Aktien gehandelt. Mit 339,785 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at