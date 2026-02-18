SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags im Plus

Um 15:42 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 13 824,24 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,613 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,069 Prozent höher bei 13 762,29 Punkten, nach 13 752,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 762,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 831,64 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SMI mit 13 413,59 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der SMI auf 12 481,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 893,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,35 Prozent. Bei 13 831,64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 2,90 Prozent auf 72,98 CHF), UBS (+ 2,52 Prozent auf 33,33 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,23 Prozent auf 174,35 CHF), Alcon (+ 1,74 Prozent auf 62,98 CHF) und Partners Group (+ 1,70 Prozent auf 959,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-2,10 Prozent auf 2 988,00 CHF), Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,35 CHF), Sonova (-0,99 Prozent auf 194,55 CHF), Sika (-0,91 Prozent auf 152,55 CHF) und Logitech (-0,72 Prozent auf 68,56 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 177 592 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 314,901 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

