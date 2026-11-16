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SMI-Performance im Fokus 16.11.2026 15:58:44

SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone

SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,93 Prozent auf 15 246,24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,733 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,402 Prozent auf 15 166,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15 106,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 15 272,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 147,01 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 391,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 390,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 15,09 Prozent. Bei 15 272,42 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 3,57 Prozent auf 175,50 CHF), Alcon (+ 1,86 Prozent auf 62,50 CHF), Novartis (+ 1,63 Prozent auf 136,24 CHF), Roche (+ 1,28 Prozent auf 409,90 CHF) und Holcim (+ 1,23 Prozent auf 75,48 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-1,51 Prozent auf 33,96 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 589,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,74 Prozent auf 69,44 CHF), Sika (-0,73 Prozent auf 190,55 CHF) und Givaudan (+ 0,07 Prozent auf 4 093,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 036 436 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,395 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,99 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 67,16 0,15% Alcon AG
Amrize 36,60 -1,03% Amrize
Geberit AG (N) 633,40 -1,89% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 420,00 -0,18% Givaudan AG
Holcim AG 81,28 0,77% Holcim AG
Novartis AG 146,48 0,69% Novartis AG
Partners Group AG 710,80 0,20% Partners Group AG
Richemont 187,85 2,43% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 442,11 1,04% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 205,60 -1,06% Sika AG
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