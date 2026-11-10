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SMI-Performance im Fokus 10.11.2026 15:58:52

SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags mit Kursplus

SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags mit Kursplus

Das macht der SMI nachmittags.

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,64 Prozent stärker bei 15 041,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,706 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,668 Prozent höher bei 15 046,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 946,15 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 15 075,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 996,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SMI bei 13 787,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SMI mit 14 633,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der SMI auf 12 455,20 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,54 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 092,56 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,87 Prozent auf 174,00 CHF), UBS (+ 1,68 Prozent auf 40,63 CHF), Geberit (+ 1,47 Prozent auf 595,20 CHF), Holcim (+ 1,31 Prozent auf 75,66 CHF) und Sika (+ 1,25 Prozent auf 193,75 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Galderma (-1,00 Prozent auf 188,75 CHF), Givaudan (-0,54 Prozent auf 4 043,00 CHF), Sandoz (-0,40 Prozent auf 84,12 CHF), Amrize (-0,37 Prozent auf 34,94 CHF) und Lonza (-0,03 Prozent auf 659,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 512 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Richemont 191,05 2,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,36 -0,06% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Sika AG 211,00 1,01% Sika AG
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