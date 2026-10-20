SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittag im Minus

Am Dienstag sinkt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 14 362,52 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,653 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,009 Prozent schwächer bei 14 367,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 368,78 Punkten am Vortag.

Bei 14 332,14 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 393,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13 786,72 Punkte. Der SMI wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 14 254,36 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 12 635,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,42 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 2,13 Prozent auf 55,72 CHF), Roche (+ 1,60 Prozent auf 386,20 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 125,22 CHF), Galderma (+ 0,78 Prozent auf 175,05 CHF) und Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 83,11 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,62 Prozent auf 70,50 CHF), Partners Group (-1,47 Prozent auf 603,00 CHF), Sika (-1,31 Prozent auf 180,90 CHF), UBS (-1,28 Prozent auf 38,58 CHF) und Geberit (-1,12 Prozent auf 549,80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 253 504 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 325,386 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,78 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at