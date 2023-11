SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Am Mittwoch geht es im SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 10 700,28 Punkte nach unten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,172 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,072 Prozent schwächer bei 10 707,98 Punkten, nach 10 715,73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 764,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10 700,28 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,19 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 900,30 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, bei 10 985,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wies der SMI 11 026,22 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 2,54 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 251,33 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 1,94 Prozent auf 3 250,00 CHF), UBS (+ 1,72 Prozent auf 22,47 CHF), Logitech (+ 1,32 Prozent auf 75,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 249,10 CHF) und Sika (+ 1,07 Prozent auf 236,70 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-7,38 Prozent auf 62,02 CHF), Sonova (-1,78 Prozent auf 232,10 CHF), Novartis (-0,73 Prozent auf 83,94 CHF), Zurich Insurance (-0,62 Prozent auf 432,40 CHF) und Holcim (-0,58 Prozent auf 61,90 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 665 205 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 265,164 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 6,33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

