SMI-Handel aktuell: SMI sackt letztendlich ab

Am Freitag ging es im SMI via SIX letztendlich um 1,14 Prozent auf 14 796,50 Punkte abwärts. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,742 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,78 Prozent tiefer bei 14 701,05 Punkten in den Handel, nach 14 967,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 796,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 596,21 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,529 Prozent aufwärts. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 13 788,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 518,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der SMI bei 12 298,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,69 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 0,19 Prozent auf 83,78 CHF), Amrize (-0,32 Prozent auf 34,73 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 390,30 CHF), Partners Group (-0,68 Prozent auf 670,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 66,98 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-4,55 Prozent auf 151,95 CHF), Alcon (-2,36 Prozent auf 61,30 CHF), Zurich Insurance (-2,11 Prozent auf 630,20 CHF), Sika (-1,85 Prozent auf 185,25 CHF) und Geberit (-1,83 Prozent auf 580,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 249 633 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 344,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,30 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at