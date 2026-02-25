SMI-Handel aktuell: SMI sackt schlussendlich ab

Wenig Veränderung war am dritten Tag der Woche in Zürich zu beobachten.

Schlussendlich schloss der SMI den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 13 977,10 Punkten ab. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,657 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 14 002,28 Punkte an der Kurstafel, nach 13 997,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 029,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 949,16 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SMI 13 147,13 Punkte auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Wert von 12 771,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, notierte der SMI bei 13 025,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,51 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. 12 941,92 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 4,36 Prozent auf 67,06 CHF), Sika (+ 1,45 Prozent auf 160,50 CHF), Swiss Life (+ 1,11 Prozent auf 877,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,10 Prozent auf 71,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 174,45 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-2,38 Prozent auf 159,70 CHF), Givaudan (-2,25 Prozent auf 3 045,00 CHF), Geberit (-1,50 Prozent auf 644,40 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 69,50 CHF) und Roche (-1,31 Prozent auf 369,10 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 951 015 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 323,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

