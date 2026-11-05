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Kursverlauf 05.11.2026 17:58:28

SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich in Rot

SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich in Rot

Der SMI verlor am Donnerstagabend an Wert.

Am Donnerstag fiel der SMI via SIX schlussendlich um 0,37 Prozent auf 14 967,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,708 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 15 061,17 Punkte an der Kurstafel, nach 15 022,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15 092,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 947,41 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der SMI bei 13 703,53 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 14 551,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 363,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,99 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 1,99 Prozent auf 159,20 CHF), Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 83,62 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 672,40 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF) und Sika (+ 1,26 Prozent auf 188,75 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF), UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF), Logitech (-3,28 Prozent auf 80,30 CHF), Amrize (-2,38 Prozent auf 34,84 CHF) und Partners Group (-1,40 Prozent auf 675,40 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7 070 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 339,281 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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