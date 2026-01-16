SMI-Handel aktuell: SMI schwächelt zum Start

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:13 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,12 Prozent auf 13 460,62 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,555 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,213 Prozent leichter bei 13 447,61 Punkten, nach 13 476,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 466,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 442,40 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,662 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der SMI mit 13 056,74 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 12 702,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der SMI einen Stand von 11 942,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 137,81 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 0,89 Prozent auf 115,50 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 348,30 CHF), Geberit (+ 0,56 Prozent auf 614,40 CHF), Alcon (+ 0,35 Prozent auf 63,96 CHF) und Lonza (+ 0,28 Prozent auf 565,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-2,61 Prozent auf 166,10 CHF), Swiss Re (-1,33 Prozent auf 126,20 CHF), Logitech (-1,16 Prozent auf 76,72 CHF), Sika (-0,97 Prozent auf 152,70 CHF) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 76,05 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 328 119 Aktien gehandelt. Mit 294,131 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

