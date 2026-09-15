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Index im Blick 15.09.2026 09:29:37

SMI-Handel aktuell: SMI startet mit Verlusten

SMI-Handel aktuell: SMI startet mit Verlusten

Der SMI fällt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,74 Prozent auf 13 775,34 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,582 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,747 Prozent leichter bei 13 774,88 Punkten, nach 13 878,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 772,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 805,27 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14 390,67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 13 717,54 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 12 144,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,99 Prozent zu Buche. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 0,55 Prozent auf 55,30 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 662,50 CHF), Novartis (+ 0,30) Prozent auf 114,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,16 Prozent auf 75,56 CHF) und Givaudan (-0,06 Prozent auf 3 204,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-3,62 Prozent auf 41,76 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 628,60 CHF), Sika (-1,69 Prozent auf 177,80 CHF), Amrize (-1,35 Prozent auf 32,04 CHF) und Holcim (-1,14 Prozent auf 67,92 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 701 022 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,528 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 58,10 -0,65% Alcon AG
Amrize 33,79 -1,14% Amrize
Givaudan AG 3 392,00 -0,24% Givaudan AG
Holcim AG 71,52 -1,97% Holcim AG
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Partners Group AG 657,40 -3,49% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 379,10 -0,76% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 186,90 -2,76% Sika AG
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