ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index im Blick
|
15.09.2026 09:29:37
SMI-Handel aktuell: SMI startet mit Verlusten
Der SMI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,74 Prozent auf 13 775,34 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,582 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,747 Prozent leichter bei 13 774,88 Punkten, nach 13 878,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 772,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 805,27 Punkten verzeichnete.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14 390,67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 13 717,54 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 12 144,32 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,99 Prozent zu Buche. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 0,55 Prozent auf 55,30 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 662,50 CHF), Novartis (+ 0,30) Prozent auf 114,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,16 Prozent auf 75,56 CHF) und Givaudan (-0,06 Prozent auf 3 204,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-3,62 Prozent auf 41,76 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 628,60 CHF), Sika (-1,69 Prozent auf 177,80 CHF), Amrize (-1,35 Prozent auf 32,04 CHF) und Holcim (-1,14 Prozent auf 67,92 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 701 022 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,528 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swisscom AG
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.09.26
|SLI aktuell: SLI verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
10.09.26
|SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Handel in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|79,88
|-0,52%
|Alcon AG
|58,10
|-0,65%
|Amrize
|33,79
|-1,14%
|Givaudan AG
|3 392,00
|-0,24%
|Holcim AG
|71,52
|-1,97%
|Novartis AG
|120,72
|0,10%
|Partners Group AG
|657,40
|-3,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|379,10
|-0,76%
|Sika AG
|186,90
|-2,76%
|Swiss Re AG
|147,50
|0,61%
|Swisscom AG
|703,50
|0,43%
|UBS
|44,04
|-3,78%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 704,53
|-1,25%