SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Der SMI zeigt sich heute wenig bewegt.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 14 194,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,681 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,234 Prozent auf 14 207,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14 174,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 14 221,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 136,94 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,60 Prozent nach unten. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 13 356,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der SMI mit 13 159,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 006,86 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,15 Prozent. Bei 14 464,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,79 Prozent auf 85,48 CHF), Logitech (+ 2,84 Prozent auf 80,26 CHF), UBS (+ 1,31 Prozent auf 41,64 CHF), Lonza (+ 1,19 Prozent auf 579,80 CHF) und Richemont (+ 1,11 Prozent auf 182,85 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Nestlé (-1,59 Prozent auf 82,77 CHF), Holcim (-0,77 Prozent auf 72,42 CHF), Swisscom (-0,73 Prozent auf 610,50 CHF), Sika (-0,65 Prozent auf 161,20 CHF) und Givaudan (-0,64 Prozent auf 3 406,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 720 478 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 292,900 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Mit 6,99 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at