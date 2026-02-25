SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Gewinne

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Mittwoch legt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 13 999,05 Punkte zu. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,657 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 14 002,28 Punkte an der Kurstafel, nach 13 997,13 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 028,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 986,40 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der SMI mit 13 147,13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 771,63 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 13 025,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,67 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 1,61 Prozent auf 160,75 CHF), Amrize (+ 1,52 Prozent auf 50,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,44 Prozent auf 71,64 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,96 Prozent auf 174,40 CHF) und Holcim (+ 0,86 Prozent auf 74,94 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Givaudan (-1,57 Prozent auf 3 066,00 CHF), Logitech (-1,39 Prozent auf 69,52 CHF), Swisscom (-1,12 Prozent auf 708,00 CHF), Alcon (-0,87 Prozent auf 63,70 CHF) und Richemont (-0,79 Prozent auf 162,30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 798 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 323,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,73 Prozent.

