SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Zuschläge

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch legt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,65 Prozent auf 13 613,40 Punkte zu. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,602 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,297 Prozent fester bei 13 565,88 Punkten, nach 13 525,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 560,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 615,76 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,048 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, betrug der SMI-Kurs 13 165,23 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der SMI mit 12 324,78 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,76 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 4,66 Prozent auf 165,05 CHF), Amrize (+ 3,78 Prozent auf 41,14 CHF), Sika (+ 2,54 Prozent auf 153,40 CHF), Givaudan (+ 2,41 Prozent auf 2 934,00 CHF) und Geberit (+ 1,86 Prozent auf 514,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swisscom (-0,82 Prozent auf 665,50 CHF), Roche (-0,39 Prozent auf 329,90 CHF), Zurich Insurance (-0,28 Prozent auf 566,80 CHF), Logitech (-0,16 Prozent auf 87,02 CHF) und Swiss Life (-0,14 Prozent auf 869,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 656 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 291,143 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at