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Kursentwicklung 25.06.2026 12:27:12

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Zuschläge

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Zuschläge

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag legt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 14 167,97 Punkte zu. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,631 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,258 Prozent leichter bei 14 081,28 Punkten, nach 14 117,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 14 078,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 172,25 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 13 503,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 718,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der SMI mit 11 880,12 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,95 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 172,25 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 194,30 CHF), Richemont (+ 1,64 Prozent auf 188,55 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 167,00 CHF), UBS (+ 1,21 Prozent auf 40,85 CHF) und Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,54 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swisscom (-0,47 Prozent auf 636,50 CHF), Alcon (-0,40 Prozent auf 55,16 CHF), Logitech (-0,31 Prozent auf 83,68 CHF), Swiss Re (-0,16 Prozent auf 126,45 CHF) und Novartis (-0,11 Prozent auf 124,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 052 640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 280,623 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

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