SMI-Handel aktuell: SMI verbucht Gewinne

Am Donnerstag erhöht sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 1,29 Prozent auf 13 236,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,553 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,267 Prozent auf 13 102,48 Punkte an der Kurstafel, nach 13 067,63 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 019,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 245,19 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,007 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der SMI einen Stand von 12 389,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der SMI mit 13 147,13 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, betrug der SMI-Kurs 11 808,71 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,080 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 5,67 Prozent auf 79,82 CHF), Roche (+ 3,23 Prozent auf 323,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 78,26 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 194,40 CHF) und Swisscom (+ 0,76 Prozent auf 661,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil UBS (-3,13 Prozent auf 32,49 CHF), Logitech (-2,38 Prozent auf 75,54 CHF), Lonza (-1,81 Prozent auf 499,00 CHF), Partners Group (-1,38 Prozent auf 930,80 CHF) und Swiss Re (-1,38 Prozent auf 128,95 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 805 471 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,763 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at