SMI-Handel aktuell: SMI verbucht letztendlich Zuschläge

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0,56 Prozent höher bei 13 216,23 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,536 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,333 Prozent stärker bei 13 185,72 Punkten in den Handel, nach 13 142,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13 172,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 230,95 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13 242,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der SMI auf 12 527,59 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 27.01.2025, mit 12 416,61 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,235 Prozent zu Buche. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 059,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 3,96 Prozent auf 629,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 61,46 CHF), Holcim (+ 1,67 Prozent auf 80,40 CHF), Nestlé (+ 1,39 Prozent auf 72,85 CHF) und Lonza (+ 1,16 Prozent auf 558,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sonova (-2,91 Prozent auf 213,20 CHF), Logitech (-1,10 Prozent auf 72,24 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 61,98 CHF), Givaudan (-0,92 Prozent auf 3 133,00 CHF) und Roche (-0,14 Prozent auf 350,00 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 622 544 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,388 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,55 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at