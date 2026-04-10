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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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SMI im Fokus 10.04.2026 17:59:00

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Der SMI kam am Abend nicht vom Fleck.

Der SMI schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 13 183,28 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 200,29 Zählern und damit 0,310 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 159,56 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 291,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 182,63 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 13 065,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 13 421,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 244,59 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,483 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 4,23 Prozent auf 72,52 CHF), Amrize (+ 1,83 Prozent auf 45,58 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 515,00 CHF), Richemont (+ 1,56 Prozent auf 153,35 CHF) und Sika (+ 1,50 Prozent auf 138,50 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Zurich Insurance (-4,10 Prozent auf 546,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 181,10 CHF), Swisscom (-0,59 Prozent auf 677,50 CHF), Roche (-0,35 Prozent auf 315,60 CHF) und Novartis (-0,34 Prozent auf 121,76 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 712 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 49,11 0,10% Amrize
Holcim AG 78,10 3,22% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,95 -1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 554,80 0,84% Lonza AG (N)
Novartis AG 131,82 -0,42% Novartis AG
Partners Group AG 938,60 0,82% Partners Group AG
Richemont 166,60 1,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 340,00 -0,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 149,70 0,81% Sika AG
Swiss Re AG 144,30 -0,99% Swiss Re AG
Swisscom AG 730,00 -1,35% Swisscom AG
UBS 35,36 -0,42% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 183,28 0,18%

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