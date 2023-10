SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,91 Prozent leichter bei 10 863,65 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,233 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,107 Prozent höher bei 10 975,18 Punkten, nach 10 963,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 10 987,61 Punkte, das Tagestief hingegen 10 818,80 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Stand von 11 075,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der SMI einen Wert von 11 280,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, den Wert von 10 267,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,05 Prozent abwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 32,95 CHF), Logitech (+ 0,25 Prozent auf 63,44 CHF), Kühne + Nagel International (-0,08 Prozent auf 260,80 CHF), Swisscom (-0,29 Prozent auf 542,60 CHF) und Novartis (-0,53 Prozent auf 93,37 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Alcon (-1,86 Prozent auf 69,62 CHF), Givaudan (-1,80 Prozent auf 2 940,00 CHF), Sonova (-1,79 Prozent auf 213,80 CHF), Zurich Insurance (-1,71 Prozent auf 412,90 CHF) und Swiss Re (-1,48 Prozent auf 92,92 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 048 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 277,393 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at