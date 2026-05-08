SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Der SMI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 13 064,64 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,573 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,635 Prozent leichter bei 13 052,06 Punkten, nach 13 135,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 052,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 072,96 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,623 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der SMI bei 13 113,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Wert von 13 503,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 061,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,38 Prozent zurück. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 0,81 Prozent auf 82,48 CHF), Lonza (+ 0,64 Prozent auf 489,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 81,28 CHF), Novartis (-0,09 Prozent auf 113,20 CHF) und Amrize (-0,10 Prozent auf 41,65 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Kühne + Nagel International (-3,73 Prozent auf 170,40 CHF), Swiss Life (-2,72 Prozent auf 879,00 CHF), Swiss Re (-1,37 Prozent auf 122,60 CHF), Swisscom (-1,35 Prozent auf 660,00 CHF) und Geberit (-0,98 Prozent auf 527,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 240 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,809 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,87 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at