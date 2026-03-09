SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich nachmittags schwächer

Am Montag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,48 Prozent tiefer bei 12 901,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,587 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 2,57 Prozent tiefer bei 12 758,45 Punkten in den Montagshandel, nach 13 095,55 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 12 972,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 685,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 517,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der SMI mit 12 931,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 076,68 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,74 Prozent auf 71,34 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 124,36 CHF), Swisscom (+ 0,35 Prozent auf 720,50 CHF), Swiss Re (+ 0,12 Prozent auf 127,25 CHF) und Swiss Life (+ 0,02 Prozent auf 825,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 64,20 CHF), Richemont (-3,33 Prozent auf 137,95 CHF), Roche (-3,22 Prozent auf 330,20 CHF), Amrize (-2,85 Prozent auf 44,00 CHF) und Holcim (-2,65 Prozent auf 63,28 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 303 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,762 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

