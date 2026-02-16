ABB Aktie

Kursentwicklung im Fokus 16.02.2026 17:58:40

SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels im Plus

Der SMI verzeichnete heute Kursgewinne.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,41 Prozent höher bei 13 656,00 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,609 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,053 Prozent stärker bei 13 607,88 Punkten, nach 13 600,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 670,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 607,18 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 13 413,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SMI mit 12 634,30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 12 839,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,09 Prozent zu Buche. Bei 13 670,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 1,57 Prozent auf 71,02 CHF), Lonza (+ 1,19 Prozent auf 527,20 CHF), Novartis (+ 1,05 Prozent auf 126,46 CHF), Zurich Insurance (+ 1,01 Prozent auf 557,60 CHF) und UBS (+ 0,93 Prozent auf 32,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sonova (-2,30 Prozent auf 193,35 CHF), Kühne + Nagel International (-2,19 Prozent auf 165,60 CHF), Alcon (-1,44 Prozent auf 60,12 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 154,10 CHF) und Partners Group (-1,35 Prozent auf 935,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 731 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 313,956 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

02.02.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
30.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 ABB Underweight Barclays Capital
30.01.26 ABB Kaufen DZ BANK
29.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

