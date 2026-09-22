SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende in der Verlustzone

Der SMI wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Der SMI schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 13 953,39 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,564 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 979,22 Zählern und damit 0,162 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 956,58 Punkte).

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 886,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 018,33 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 456,98 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 13 848,51 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 12 126,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Geberit (+ 3,16 Prozent auf 548,40 CHF), Givaudan (+ 2,79 Prozent auf 3 464,00 CHF), Lonza (+ 2,55 Prozent auf 562,80 CHF), Sika (+ 1,83 Prozent auf 188,90 CHF) und Logitech (+ 1,58 Prozent auf 85,96 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-3,40 Prozent auf 40,33 CHF), Zurich Insurance (-2,13 Prozent auf 588,60 CHF), Swiss Life (-1,65 Prozent auf 916,00 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 138,55 CHF) und Roche (-0,19 Prozent auf 364,10 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 8 325 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 301,643 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at