SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende mit Gewinnen

Letztendlich stieg der SMI im SIX-Handel um 0,50 Prozent auf 14 424,24 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,661 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,043 Prozent fester bei 14 359,10 Punkten in den Handel, nach 14 352,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14 311,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 426,87 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,68 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 13 218,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 12 981,97 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11 978,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 426,87 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 87,38 CHF), Holcim (+ 2,86 Prozent auf 77,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,70 Prozent auf 209,00 CHF), Lonza (+ 1,70 Prozent auf 574,20 CHF) und Logitech (+ 1,39 Prozent auf 77,38 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-0,50 Prozent auf 678,20 CHF), Swiss Re (-0,31 Prozent auf 129,70 CHF), Roche (-0,26 Prozent auf 340,60 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 613,00 CHF) und Novartis (-0,08 Prozent auf 127,92 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 030 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at