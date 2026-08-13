SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart im Aufwind

Beim SMI lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 14 487,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 14 460,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14 449,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 487,75 Punkte, das Tagestief hingegen 14 459,68 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,596 Prozent abwärts. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 14 266,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der SMI 13 212,96 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SMI 11 978,85 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,36 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,07 Prozent auf 84,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,96 Prozent auf 207,60 CHF), Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 639,50 CHF), Alcon (+ 0,88 Prozent auf 59,74 CHF) und Swiss Life (+ 0,71 Prozent auf 939,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Amrize (-1,28 Prozent auf 37,66 CHF), Holcim (-0,33 Prozent auf 71,64 CHF), Sika (-0,18 Prozent auf 192,75 CHF), Roche (-0,14 Prozent auf 365,00 CHF) und Givaudan (-0,12 Prozent auf 3 276,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 331 688 Aktien gehandelt. Mit 313,070 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at