Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Index-Performance
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25.08.2026 09:28:43
SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 14 442,26 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,674 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,125 Prozent auf 14 465,28 Punkte an der Kurstafel, nach 14 447,19 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 14 465,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 439,66 Punkten erreichte.
SMI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 14 327,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 13 503,21 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 12 206,36 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,02 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Tops und Flops im SMI aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,49 Prozent auf 78,98 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 79,00 CHF), Lonza (+ 0,68 Prozent auf 591,80 CHF), Alcon (+ 0,41 Prozent auf 59,16 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 591,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-1,19 Prozent auf 35,82 CHF), Richemont (-0,93 Prozent auf 186,45 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 576,60 CHF), Nestlé (-0,37 Prozent auf 80,16 CHF) und Givaudan (-0,33 Prozent auf 3 289,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf
Die Amrize-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 137 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 319,028 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Alcon AG
|62,38
|-0,45%
|Amrize
|38,44
|1,64%
|Geberit AG (N)
|625,60
|0,74%
|Givaudan AG
|3 588,00
|1,59%
|Logitech S.A.
|85,98
|1,82%
|Lonza AG (N)
|624,80
|-1,33%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,40
|0,41%
|Partners Group AG
|780,40
|1,11%
|Richemont
|203,00
|1,83%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,45
|-1,39%
|Swiss Re AG
|149,35
|0,67%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|634,20
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Indizes in diesem Artikel
|SMI
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