SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Donnerstagshandels freundlich

So bewegt sich der SMI am vierten Tag der Woche.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 14 179,68 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,234 Prozent auf 14 207,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14 174,35 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 178,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 211,50 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13 356,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 159,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der SMI bei 12 006,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,91 Prozent auf 84,76 CHF), Logitech (+ 2,51 Prozent auf 80,00 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 41,69 CHF), Holcim (+ 1,01 Prozent auf 73,72 CHF) und Richemont (+ 0,86 Prozent auf 182,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-1,31 Prozent auf 83,01 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF), Swisscom (-0,81 Prozent auf 610,00 CHF), Partners Group (-0,78 Prozent auf 658,20 CHF) und Alcon (-0,78 Prozent auf 53,58 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 163 447 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 292,900 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at