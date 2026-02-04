SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Mittwochshandels in Grün

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 13 388,93 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,578 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,270 Prozent auf 13 336,51 Punkte an der Kurstafel, nach 13 372,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 391,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 291,38 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,56 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Wert von 13 267,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 306,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der SMI mit 12 475,49 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,07 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Punkte.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 2,38 Prozent auf 126,85 CHF), Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 996,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,58 Prozent auf 565,20 CHF), Swiss Life (+ 1,19 Prozent auf 864,20 CHF) und Sika (+ 1,06 Prozent auf 152,85 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Holcim (-3,61 Prozent auf 79,14 CHF), Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 175,30 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 36,62 CHF), Novartis (-1,01 Prozent auf 115,70 CHF) und Lonza (-0,88 Prozent auf 517,20 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 756 792 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307,240 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at