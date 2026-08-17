ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Fokus
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17.08.2026 09:29:30
SMI-Handel aktuell: SMI zum Start im Minus
Am Montag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 14 376,91 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,658 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,259 Prozent tiefer bei 14 353,41 Punkten, nach 14 390,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 382,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 349,20 Zählern.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 343,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13 220,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der SMI bei 12 074,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,53 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 83,62 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 123,26 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 563,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,09 Prozent auf 211,50 CHF) und Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 639,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Alcon (-1,09 Prozent auf 60,02 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 3 240,00 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,38 CHF), Richemont (-0,70 Prozent auf 191,10 CHF) und Logitech (-0,60 Prozent auf 83,28 CHF) unter Druck.
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 91 990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,557 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,96
|1,07%
|Alcon AG
|63,76
|-0,69%
|Givaudan AG
|3 446,00
|-0,89%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|227,20
|1,16%
|Logitech S.A.
|88,86
|-0,22%
|Lonza AG (N)
|599,80
|0,27%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,93
|-1,37%
|Novartis AG
|130,98
|0,32%
|Partners Group AG
|775,40
|0,18%
|Richemont
|203,20
|-0,68%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|378,11
|0,22%
|Swiss Re AG
|148,80
|0,51%
|Swisscom AG
|679,00
|0,15%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 353,10
|-0,26%
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