SMI-Handel aktuell: SMI zum Start mit grünem Vorzeichen

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 14 380,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,661 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 14 359,10 Punkte an der Kurstafel, nach 14 352,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 345,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 387,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 218,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12 981,97 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.07.2025, den Stand von 11 978,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,56 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 406,85 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 86,36 CHF), Holcim (+ 1,55 Prozent auf 76,04 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 207,50 CHF), Amrize (+ 0,79 Prozent auf 43,48 CHF) und Alcon (+ 0,69 Prozent auf 55,44 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-0,53 Prozent auf 678,00 CHF), Nestlé (-0,40 Prozent auf 84,11 CHF), Roche (-0,35 Prozent auf 340,30 CHF), Logitech (-0,31 Prozent auf 76,08 CHF) und Givaudan (-0,20 Prozent auf 3 495,00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 707 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at