SMI-Handel aktuell: SMI zum Start schwächer

Der SMI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,54 Prozent auf 13 438,07 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,610 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,302 Prozent auf 13 469,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 510,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 432,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 482,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 2,63 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 13 466,04 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 12 936,30 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 13 112,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,44 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 0,94 Prozent auf 68,38 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 722,50 CHF), Givaudan (+ 0,27 Prozent auf 2 934,00 CHF), Logitech (+ 0,03 Prozent auf 71,12 CHF) und Amrize (-0,06 Prozent auf 48,43 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,88 Prozent auf 177,05 CHF), Lonza (-1,26 Prozent auf 519,00 CHF), Geberit (-1,19 Prozent auf 599,00 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 539,20 CHF) und Roche (-0,89 Prozent auf 355,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 301 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 312,238 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at