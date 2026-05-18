Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Index im Blick 18.05.2026 12:26:57

SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Mittag

SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Mittag

Der SMI verbucht derzeit Verluste.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,54 Prozent auf 13 148,85 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,567 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,903 Prozent auf 13 100,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 220,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 176,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 099,56 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 13 426,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der SMI einen Stand von 13 807,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 12 335,09 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,743 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 122,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 568,00 CHF), Alcon (+ 0,28 Prozent auf 50,56 CHF), UBS (+ 0,14 Prozent auf 36,02 CHF) und Logitech (+ 0,05 Prozent auf 81,56 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-3,20 Prozent auf 70,08 CHF), Kühne + Nagel International (-2,54 Prozent auf 170,60 CHF), Amrize (-2,13 Prozent auf 38,08 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 152,40 CHF) und Sika (-1,88 Prozent auf 135,90 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 929 664 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 280,929 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 351,32 -0,19% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 152,40 1,06% Sika AG
Swiss Re AG 134,80 1,66% Swiss Re AG
UBS 39,59 1,10% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 623,00 1,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 13 235,20 0,11%

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