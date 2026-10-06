SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Nachmittag

Der SMI befindet sich heute im Aufwind.

Der SMI legt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,62 Prozent auf 13 787,82 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,565 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,572 Prozent auf 13 781,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 703,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 903,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 779,66 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 14 395,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14 302,26 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 12 551,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,08 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,23 Prozent auf 587,60 CHF), Amrize (+ 1,47 Prozent auf 31,11 CHF), UBS (+ 1,42 Prozent auf 40,60 CHF), Roche (+ 0,89 Prozent auf 352,00 CHF) und Givaudan (+ 0,89 Prozent auf 3 411,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-0,49 Prozent auf 173,80 CHF), Alcon (-0,08 Prozent auf 53,04 CHF), Galderma (-0,06 Prozent auf 161,35 CHF), Swiss Life (+ 0,04 Prozent auf 898,80 CHF) und Sika (+ 0,11 Prozent auf 175,20 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 286 464 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 296,952 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at