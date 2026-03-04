SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI aktuell

Am Mittwoch erhöht sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 1,12 Prozent auf 13 554,89 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,660 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,730 Prozent auf 13 502,80 Punkte an der Kurstafel, nach 13 404,93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 440,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13 626,33 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 1,78 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 04.02.2026, einen Wert von 13 508,12 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 12 893,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wies der SMI 13 006,74 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Life (+ 1,93 Prozent auf 844,00 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 65,18 CHF), Amrize (+ 1,78 Prozent auf 48,65 CHF), Roche (+ 1,72 Prozent auf 361,50 CHF) und Partners Group (+ 1,68 Prozent auf 833,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Givaudan (-1,08 Prozent auf 2 929,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 180,95 CHF), Geberit (-0,65 Prozent auf 609,00 CHF), Sika (-0,23 Prozent auf 151,20 CHF) und Nestlé (+ 0,01 Prozent auf 81,26 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 163 429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 318,616 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

