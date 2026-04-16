SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Donnerstagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent fester bei 13 226,45 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,560 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,058 Prozent tiefer bei 13 211,89 Punkten, nach 13 219,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 171,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 252,12 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,03 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 12 882,20 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 13 413,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der SMI einen Stand von 11 598,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,158 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,76 Prozent auf 77,50 CHF), Sika (+ 1,72 Prozent auf 151,20 CHF), Richemont (+ 0,98 Prozent auf 154,85 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,79 Prozent auf 184,70 CHF) und Swiss Life (+ 0,63 Prozent auf 932,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Amrize (-0,72 Prozent auf 45,72 CHF), Roche (-0,47 Prozent auf 315,50 CHF), Novartis (-0,34 Prozent auf 117,94 CHF), Zurich Insurance (-0,29 Prozent auf 557,00 CHF) und Alcon (-0,19 Prozent auf 63,18 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 833 148 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 274,437 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at