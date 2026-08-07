Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Performance im Blick 07.08.2026 12:26:48

SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag

SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag

Der SMI verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Am Freitag legt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,57 Prozent auf 14 601,38 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,683 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,048 Prozent auf 14 511,78 Punkte an der Kurstafel, nach 14 518,75 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 542,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 602,83 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,59 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 360,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 135,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 849,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,22 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 656,05 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Roche (+ 2,50 Prozent auf 373,80 CHF), Lonza (+ 1,84 Prozent auf 577,00 CHF), Novartis (+ 1,37) Prozent auf 126,90 CHF), Alcon (+ 1,10 Prozent auf 57,04 CHF) und UBS (+ 0,91 Prozent auf 43,44 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Amrize (-10,33 Prozent auf 37,49 CHF), Swisscom (-2,26 Prozent auf 628,50 CHF), Holcim (-1,07 Prozent auf 71,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,82 Prozent auf 198,45 CHF) und Geberit (-0,64 Prozent auf 559,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Amrize-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 782 088 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 310,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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